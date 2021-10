Vaccini: nelle Marche al via prenotazione 3/a dose per over 80

(ANSA) - ANCONA, 02 OTT - Prenotazioni dl 4 ottobre per la terza dose per gli over 80 che hanno già completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi: le somministrazioni partiranno il 6 ottobre. L'operazione nelle Marche interessa circa 111mila ultraottantenni. Ci si può prenotare tramite il sito della Regione o il portale di Poste Italiane, l'inoculazione avverrà presso i punti vaccinali delle Marche. La dose booster verrà effettuata con i vaccini a m-RNA (Pfizer o Moderna), indipendentemente dal tipo di vaccino ricevuto in precedenza. La Regione spiega in una nota stampa che per gli over 80 che non si sono ancora vaccinati e che non hanno cause mediche ostative, è possibile "ed è fortemente raccomandata" la somministrazione della prima dose "a chi non ha inteso iniziare il percorso vaccinale (circa il 3% della platea complessiva degli over 80 anni)". La Regione Marche aveva già cominciato a somministrare dal 20 settembre la terza dose o dose addizionale ai soggetti fragili ovvero "soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici. Tale dose potrà essere effettuata dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose". Dal 28 settembre, in anticipo rispetto alle altre Regioni e previa autorizzazione della struttura commissariale, la Regione Marche ha avviato la somministrazione di una dose booster nelle Rsa, pubbliche e private, sia per gli utenti che per il personale, per una popolazione totale target di oltre 9.000 soggetti. Intanto prosegue la campagna vaccinale 'ordinaria' presso punti vaccinali o nei camper in giro per le Marche. (ANSA).