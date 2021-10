Stalking: maltrattamenti e minacce a moglie, arrestato

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 02 OTT - Arrestato un 35enne albanese residente a Fabriano (Ancona) per maltrattamenti, minacce, pedinamenti e stalking nei confronti della moglie, una connazionale di 33 anni, residente in città, in via di separazione. La donna ha deciso prima di sporgere denuncia per aver subito minacce, appostamenti sotto casa prima di andare al lavoro, danneggiamenti dell'auto da parte del 35enne. Il Tribunale di Ancona ha subito emesso ordinanza con il divieto di avvicinamento dell'uomo all'abitazione di lei. Ma, secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, attraverso appostamenti di militari in divisa e in borghese, l'uomo ha violato questa ordinanza. Per questo motivo, nella giornata di ieri, dopo averlo cercato per circa un'ora per le vie della città, lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Montacuto di Ancona. (ANSA).