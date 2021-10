Polstrada ferma pullman gita scolastica per irregolarità

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 02 OTT - Prima partenza dell'anno per una gita di istruzione di istituti scolastici di Ascoli Piceno e subito primi controlli su mezzi e conducenti da parte della polizia stradale. Un pullman in partenza carico di studenti di istituti superiori diretti al Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stati fermato dopo le verifiche della polstrada: gli operatori hanno accertato irregolarità, potenzialmente molto pericolose. L'apertura della portiera posteriore di emergenza era inefficiente e il conducente non era in regola con i tempi di riposo prescritti dalla normativa di settore. Il mezzo è stato quindi sottoposto a fermo e sono state elevate le sanzioni amministrative previste a carico della società intestataria del pullman e del conducente. Fortunatamente, dopo una breve attesa, i ragazzi hanno comunque potuto riprendere in sicurezza il loro viaggio d' istruzione, direzione Parco Nazionale dei Sibillini, a bordo di un altro mezzo, anche questo controllato dagli uomini della Polizia Stradale, condotto da un diverso autista, risultato in regola con i tempi di guida e di riposo previsti.

(ANSA).