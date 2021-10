Imprese Marche e Carloni da ambasciatrice Castaldo a Parigi

(ANSA) - ANCONA, 02 OTT - Una delegazione di dieci imprese marchigiane del settore moda, accompagnata dal vice presidente della Regione Mirco Carloni, è stata ricevuta oggi dall'ambasciatrice italiana in Francia Teresa Castaldo, nella sede dell'Ambasciata. a Parigi. Si tratta dell'incontro clou della Fiera Premiere Classe, in corso al Jardin de Tuileries a Parigi fino al 4 ottobre, unico appuntamento europeo dell'accessorio di moda di fascia medio alta. Un incontro "importante e cordialissimo" secondo Carloni che ha ribadito la linea guida dell'ente: "la Regione accompagna le imprese in un processo di valorizzazione, marcando momenti di forte rappresentanza internazionale, come quello di oggi. Vogliamo far conoscere sempre di più la qualità della produzione marchigiana in una delle maggiori capitali mondiali della moda anche grazie alla disponibilità della nostra rappresentanza diplomatica e, in genere, promuovere sul mercato francese le nostre eccellenze anche gastronomiche e turistiche" .Della delegazione facevano parte anche funzionari della Regione e dell'Ice. "La Francia è la principale destinazione dell'export del tessile e abbigliamento marchigiano per il secondo trimestre del 2021, assorbendo il 20,6% del totale delle esportazioni marchigiane, presentando un aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 pari al 57% . ha spiegato Carloni -. In particolare per le esportazioni con riferimento al settore delle calzature e pelletterie, la Francia si colloca al secondo posto, subito dopo la Germania". Nelle Marche il sistema della moda, includendo anche le attività terziarie direttamente o indirettamente connesse, coinvolge circa 80mila occupati (di cui oltre 21mila nel settore delle calzature), corrispondenti a circa il 18% dell'occupazione delle imprese marchigiane. Si prepara anche una convenzione con l'Ice dedicata alla moda con la partecipazione a fiere importanti nel 2022 (tra cui Tranoi Femme, Première Classe, Premium, Coterie), la formazione per definire una strategia di marketing personalizzata, la realizzazione di missioni di sistema nei mercati esteri. (ANSA).