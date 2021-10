Ministro Garavaglia a primo Forum Ristorazione Marche

(ANSA) - ANCONA, 01 OTT - Ci sarrà anche il ministro al Turismo Massimo Garavaglia al primo Forum della Ristorazione Marchigiana organizzato da Confcommercio Marche e Fipe Confcommercio Nazionale in programma il 4 ottobre dalle 15:30 alla Mole Vanvitelliana di Ancona, in chiusura di Tipicità in Blu. Previsti gli interventi anche del presidente nazionale Fipe-Confcommercio Lino Enrico Stoppani e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Tra i relatori anche il patron del Ristorante Tre Stelle Michelin Dal Pescatore, Antonio Santini. Il Forum sarà suddiviso in tre parti: la prima dedicata alle prospettive di questo settore nelle Marche e in Italia. La seconda parte avrà come oggetto la case history della Gelateria Fassi di Roma, attiva dal 1880. La terza parte, sarà invece strutturata come una tavola rotonda, durante la quale i vari ospiti affronteranno temi di attualità e in continua evoluzione e rinnovamento. "Tramite le voci degli chef racconteremo come attraverso il processo creativo, la tradizione possa diventare innovazione sia nel gusto, sia nei procedimenti che rendono un ristorante più efficiente e sostenibile. In quest'ottica è fondamentale un'attenzione all'ambiente e alla ricerca di materie prime di qualità, che sappiano raccontare il territorio e la storia di chi le reinventa nel piatto", anticipano gli organizzatori. (ANSA).