(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 01 OTT - Ariston Thermo Group diventa Ariston Group da oggi, 1 ottobre, riproponendo il brand storico che trae le sue origini dal nome del fondatore Aristide Merloni. "Introduciamo con orgoglio questo piccolo cambiamento che è però un duplice grande passo, quello di riaffermare le nostre origini, e quello di ribadire quanto queste origini siano ormai patrimonio comune di un Gruppo e di persone attive in tutto il mondo. Un patrimonio di crescita sostenibile, di leadership globale", la spiegazione di Paolo Merloni, presidente Esecutivo di Ariston Group, azienda di Fabriano (Ancona), leader internazionale nella produzione e commercializzazione di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti domestici e commerciali. Dopo oltre 12 anni dall'introduzione del nome Ariston Thermo Group (prima era Merloni Termosanitari), la nuova denominazione intende riflettere al meglio l'essenza del Gruppo. Oltre al richiamo al marchio storico, c'è anche il concetto di "migliore" in greco antico. Inoltre il secondo elemento, Group, sottolinea il ruolo fondamentale di tutti i brand che il Gruppo ha acquisito nella sua lunga storia. (ANSA).