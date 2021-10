Ad Amandola ultima tappa progetto Erasmus Hike Together

(ANSA) - AMANDOLA, 01 OTT - Amandola, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è la tappa finale del progetto Hike Together, nell'ambito del programma Erasmus+: 21 i partecipanti che saranno in città nel fine settimana dal 7 al 10 ottobre, di cui 5 italiani, gli altri austriaci, croati e bulgari per fare sport nell'ambito di una comunità internazionale: venerdì 8 ottobre è prevista un'escursione a Garulla, su un percorso di 13 km, il giorno dopo mattinata libera dedicata alla scoperta della città e dei suoi musei con guide locali e nel pomeriggio un convegno conclusivo. Il progetto è stato curato da Iniziativa Democratica per l'Europa, realtà del terzo settore, e da altre tre associazioni: una austriaca, una croata, una bulgara. Le tappe precedenti sono state a Rijeka (Fiume) e Sofia, mentre per la parte austriaca, causa covid, l'iniziativa si è svolta on line. Oggi a illustrare l'evento, cofinanziato dal programma Erasmus+ e a tracciare un primo bilancio, sono stati Andrea Filippini di Iniziativa Democratica, Iva Muzevic, della croata Rijeka Sport Association, Lucia Svata per l'Innovativa Education Center di Vienna, lla austriaca. e il sindaco Adolfo Marinageli. "La montagna come fattore di inclusione è alla base del progetto" ha spiegato Filippini, che ha curato decine di altre iniziative in ambito europeo, e ha parlato di un' "occasione di crescita e visibilità per il territorio". Per Amandola, già impegnata nel programma Erasmus con le scuole superiori, ha detto Marionageli, è "un'ulteriore apertura all'Europa, un'occasione per parlare di turismo, montagna, Pnrr: ci sono ampi spazi di collaborazione e sviluppo quando si parla di ambiente". Il Comune ha messo a disposizione la Casa del Parco per i partecipanti e la sala consiliare per il convegno finale e Marinangeli è convinto che ci saranno altre esperienze in ambito europeo, "vogliamo essere partner anche a livello progettuale". Intanto l'evento Erasmus ha già offerto tanti preziosi contatti con l'Austria, la Croazia, la Bulgaria. (ANSA).