Ultimo miglio porto Ancona: Testaguzza commissario

(ANSA) - ANCONA, 30 SET - Paolo Testaguzza, direttore di Anas Marche, è stato nominato Commissario per l'Ultimo Miglio del porto di Ancona, una bretella di 3,3 km che collega lo scalo con la SS16 Adriatica. "Grande soddisfazione" viene espressa in una nota dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che parla di "una professionalità che potrà dare un contributo determinante per la realizzazione di questa opera che per noi è fondamentale e che Ancona e il territorio attendono da molti anni". L'assessore Francesco Baldelli, nel ricordare come la richiesta al Ministero competente per avere a disposizione un iter più veloce per la realizzazione dell'opera sia stata avanzata l'8 febbraio scorso proprio dall'assessorato alle Infrastrutture, aggiunge: "La nomina dell'ing. Testaguzza fa salire a quattro le strutture commissariali presenti nelle Marche, dopo la Fano-Grosseto, la ferrovia Orte Falconara e la Salaria. Opere incompiute e ferme da decenni, che ora possono procedere in maniera spedita grazie, per l'appunto, all'iter procedurale previsto con i Commissari". Soddisfazione anche per la qualità del Commissario: "l'ing. Testaguzza, direttore Anas Marche - fa notare l'assessore Baldelli - conosce molto bene il nostro territorio, si è distinto da sempre per professionalità, pragmatismo e competenza. Un ringraziamento al Governo nazionale e al Ministero, per aver accolto la nostra richiesta di nominare un Commissario al fine di realizzare un'opera fondamentale per Ancona e per tutta la regione". L'Ultimo Miglio consiste in una bretella di collegamento di 3,3 km tra il Porto di Ancona e la SS16 Adriatica, il cui costo è pari a 99,61 milioni di euro.

L'opera, i cui lavori sono gestiti da Anas grazie alla nomina dell'ing. Testaguzza in veste di Commissario, potrà viaggiare su un binario procedurale veloce e semplificato, considerata la sua complessità e la presenza di un territorio 'fragile'. "Un altro passo in avanti - conclude l'assessore Baldelli - per il cambio di passo impresso dalla giunta Acquaroli, un tassello significativo della visione complessiva delle infrastrutture di una regione sempre più interconnessa e intermodale". (ANSA).