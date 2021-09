Furti: Polstrada scopre escavatore e mezzi di lavoro rubati

La Polizia Stradale di Fermo, nella tarda serata di ieri, durante il servizio di vigilanza autostradale sulla A14, nei pressi del casello di Fermo Porto San Giorgio, svolta dagli equipaggi della sottosezione autostradale di Porto San Giorgio è riuscita ad individuare e intercettare un autoarticolato immatricolato nell'Europa dell'Est, al cui interno erano stivati 4 muletti e 2 escavatori ed altro materiale edile risultati rubati. Il materiale trasportato era apparso subito di dubbia provenienza, tanto che sul èosto è intervenuta anche la squadra di polizia giudiziaria della Specialità che, eseguito il controllo sulle banche dati della Polizia di Stato, ha consentito di accertare che i veicoli trasportati erano stati asportati e sottratti nei primi giorni se di settembre da alcune imprese edili in Puglia ed in Basilicata. Il valore della merce recuperata supera i centomila euro. I mezzi industriali ed il veicolo su cui erano trasportati sono stati sequestrati. Le indagini proseguono in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio internazionale di mezzi industriali rubati. I due autisti, moglie e marito dell'Est Europa, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso (ANSA).