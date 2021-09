Vaccini: Marche, su 21 ricoverati in intensiva 19 sono non vaccinati

(ANSA) - ANCONA, 28 SET - Nelle Marche su 21 ricoverati per Covid-19 in Terapia intensiva, 19 non sono vaccinati. Lo riferisce, a margine della seduta del Consiglio regionale, l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. I due degenti vaccinati in intensiva, aggiunge, "avevano delle comorbidità", cioè altre patolgie. "Una percentuale - commenta Saltamartini - straordinariamente importante, dimostra che i vaccini hanno almeno la garanzia, non di impedire che si possa contrarre il virus, ma di impedire gravissime conseguenze come il ricovero in reparti intensivi e semintensivi". Quanto al totale dei ricoverati in intensiva (21), sottolinea l'assessore, sono "cinque giorni che il numero è stabile".

"Nelle Marche - osserva Saltamartini a proposito delle adesioni alla vaccinazioni superiori all'80% con la prima dose e al 74% con la seconda, riferite dal presidente Acquaroli - ci sono risultati ancora superiori: se consideriamo che le persone che hanno contratto il Covid hanno sviluppato autonomamente gli anticorpi, tra positivi e vaccinati nelle Marche, in media, raggiungiamo la quota del 90% tra le persone che dovrebbero essere immuni da conseguenze gravissime nel caso in cui la patologie iniziasse a manifestare i sintomi". (ANSA).