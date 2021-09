Regioni: Consiglio, 50/o Grotte Frasassi con i protagonisti

(ANSA) - ANCONA, 28 SET - Prima parte di seduta del Consiglio regionale delle Marche dedicata al 50/o anniversario della scoperta delle Grotte di Frasassi celebrato il 25 settembre. Si è aperta con l'intervento del sindaco di Genga, Marco Filipponi che ha illustrato i progetti per il futuro per valorizzare ulteriormente il celebre complesso ipogeo, come un nuovo impianto di illuminazione a impatto zero e ulteriori sentieri per sviluppare ulteriormente le potenzialità turistiche. Protagonisti della celebrazione anche alcuni dei componenti del gruppo speleologico, allora giovanissimi, che scoprirono le Grotte nel 1971: al microfono in aula hanno raccontato le fasi di quella emozionante scoperta, seguita da esplorazioni e cambi base, vissute alternandosi nelle vesti di speleologi e di gruppo di 'sostegno' a chi esplorava. Consegnata una medaglia commemorativa della Regione.

"Il complesso ipogeo ha fatto conoscere le Marche nel mondo intero", ha ricordato Sandro Stroppa (Gruppo speleologico Cai di Ancona). Il 2 ottobre 1971 il lancio del sasso per misurare la profondità di una grotta: venne calcolata in 125 metri. Il giorno successivo il primo tentativo di discesa, fallito. Il 10 ottobre si raggiunse il fondo, Sala Abisso Ancona. Fu Maurizio Bolognini il primo a scendere, dopo aver tirato a sorte con una scatola di fiammiferi la chance con Fabio Sturba (poi secondo a scendere): "un'esperienza fortissima - ha ricordato - Una discesa avvenuta nel buio totale, pensavo di non farcela. Ho messo la mia vita nelle mani dei miei compagni. Solo la passione ci ha spinti in questa avventura". E Ancora tante potrebbero essere le scoperte scientifiche che le Grotte di Frasassi, uniche per un doppio carsismo, classico e sulfureo, potrebbero riservare in futuro.

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli si è detto "orgoglioso" di avere in aula i protagonisti della scoperta e "averci riempito di emozioni". (ANSA).