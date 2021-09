Covid: Marche, incidenza cala a 32,60 ma 5 decessi in 24ore

Picco di decessi correlati a Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24ore: sono cinque i deceduti e il totale delle vittime sale a 3.077. Buone notizie invece sul fronte contagi (61 i nuovi rilevati con un'incidenza ancora in calo a 32,60) e su quello ospedaliero (-2 ricoveri; attualmente 74). E' il quadro che emerge dall'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione.

Deceduti due uomini e tre donne; una 74enne di Monte San Giusto (Macerata) e una 76enne di Porto San Giorgio (Fermo) ospiti della Residenza Valdaso; una 81enne di Sant'Angelo in Vado e un 83enne di Mombaroccio (entrambi della provincia di Pesaro Urbino) ricoverati a Marche Nord, e un 93enne di Loreto, che era assistito agli Ospedali Riuniti di Ancona.

Dei 61 nuovi positivi se ne sono rilevati 15 rispettivamente nelle province di Pesaro Urbino e Macerata, 13 nell'Anconetano, sette nel Fermano, e una in provincia di Ascoli Piceno; dieci sono provenienti da fuori regione. In 14 presentano sintomi; i casi comprendono 12 contatti stretti di positivi, 19 contatti domestici, due in setting lavorativo e tre in ambiente di scuola/formazione. I tamponi eseguiti sono 3.642 di cui 2.043 nel percorso diagnostico (3% positivi) e 1.591 nel percorso guariti, oltre a 1.075 test antigenici (24 positivi).

Si registra un paziente in meno in terapia intensiva (20) e restano stabili i ricoverati in semintensiva (21) mentre in reparti non intensivi sono assiste 33 persone (-1). Gli ospiti di strutture territoriali sono 45 e una persona è in osservazione in pronto soccorso. Il totale dei positivi sale a 2.661 (+7), le quarantene scendono a 3.588 (-149) e i guariti/dimessi salgono a 107.971 (+54). (ANSA).