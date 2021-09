Calci a portoni e transenne per ostacolare Ps, una denuncia

(ANSA) - ANCONA, 28 SET - Giovani ubriachi prendono a calci portoni di palazzi e, all'arrivo degli agenti, uno di loro prova a ostacolare l'accesso della pattuglia posizionando una transenna al centro della strada. E' accaduto ieri sera verso le 22.30 a Porto San Giorgio Fermo. Il ragazzo è scappato verso la spiaggia ma personale della polizia e dell'Arma dei Carabinieri ha inseguito, rintracciato e denunciato per il rifiuto di farsi identificare e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nelle fasi della sua identificazione, infatti, il giovane, residente nel Nord Italia ma domiciliato a Porto San Giorgio, ha continuato a mantenere atteggiamenti di provocazione e di sfida pronunciando frasi oltraggiose e di scherno nei confronti degli operatori, rifiutando di fornire le proprie generalità. Il giovane nascondeva nelle mutande una dose di hascisc che è stata sequestrata. E' stato segnalato per questo alla Prefettura.

Quasi 300 persone identificate, 200 veicoli sottoposti ad accertamenti, sei sanzioni per violazioni al codice della strada e numerosi esercizi pubblici controllati anche per il rispetto della normativa inerente le certificazioni verdi Covid 19.

Questi, i numeri della Polizia di Stato nello scorso fine settimana sulla costa fermana. (ANSA).