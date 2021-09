Ad Ancona torna Tipicità in blu in versione phygital

(ANSA) - ANCONA, 28 SET - Torna ad Ancona dal 29 settembre al 3 ottobre, in versione phygital, cioè in presenza e da remoto, Tipicità in Blu, la manifestazione dedicata al mare e alle sue risorse promossa dal Comune, assieme al Fondo Mole Vanvitelliana e alla Camera di Commercio delle Marche. Illustrata dal direttore Angelo Serri, dall'assessore alla Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca, dal presidente del Fondo Mole Fabio Fiorillo e dal rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, l'iniziativa prevede una trentina d'incontri su cibo, nautica, pesca, turismo e cultura, promossi da altrettanti soggetti tra partner e collaboratori. "Un'occasione - ha precisato Gregori - per analizzare e migliorare un comparto che in Europa impegna 5,4 milioni di occupati con un valore aggiunto di 500 miliardi di euro, e che vede operare in Italia 208.000 aziende per un valore aggiunto di 47 miliardi di euro".

Gli incontri sulla blu economy, ospitati alla Mole dal 29 al 1 ottobre, spaziano dal Forum della Cantieristica e della Nautica, curato dalla Cna, che propone anche un incontro con compratori e sub fornitori del comparto, alla sicurezza alimentare in epoca Covid, organizzato da Confartigianato. Si parlerà anche della costituenda rete di Poli d'Innovazione per la crescita blu e di future strategie per la pesca con Flag Marche Centro. La salvaguardia dell'ambiente marino sarà invece affrontata dalla Politecnica, mentre l'Università di Camerino parlerà di coastenergy. In scaletta incontri tra esportatori ed importatori di pesce e appuntamenti Assam sulla filiera ittica. Si prosegue il 2 e 3 ottobre con il Festival Tipicità in Blu, condotto da Tinto di Decanter e Marco Ardemagni di Caterpillar AM, che prevede appuntamenti ed interviste, su cibo, vino e prodotti tipici del mare. In programma anche una mostra fotografica di Ettore Gaddoni sui pescherecci a vapore, minicrociere alla baia di Portonvo, degustazioni e coking show. Coinvolti anche il porto turistico di Marina Dorica e i ristoranti del centro che offriranno menù 'in blu', a base di pesce. (ANSA).