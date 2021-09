Vaccini: Acquaroli, nelle Marche superato 80% con prima dose

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - Nelle Marche per le persone che hanno ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid "è stato superato l'80% e per la seconda dose siamo sul 74%". Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli rispondendo a una domanda a Skytg24. "Devo dire che dai primi giorni di agosto quando eravamo intorno al 70% - ha rimarcato - c'è stata una forte adesione nella regione alla campagna di vaccinazione che ci ha resi molto soddisfatti. Devo ringraziare i marchigiani per la sensibilità e la collaborazione che hanno mostrato in ogni fase della pandemia".

"Bisogna cambiare il punto di riferimento che fino a qualche tempo fa era il numero dei contagiati - ha ribadito il presidente a proposito dei riferimenti della pandemia per le varie misure - Oggi direi di ragionare sul numero dei ricoveri, su tutte quelle azioni da mettere in campo affinché la cura possa essere fatta a casa e non negli ospedali". L'aspetto delle cure domiciliari è molto importante, noi l'abbiamo fatto nella nostra regione - ha aggiunto - mettendo a disposizione dei medici di medicina generale e delle Usca un numero importante di specialisti che possano sostenere l'azione delle cure domiciliari e speriamo che possa portare un valore aggiunto".

Quanto ai vari settori e alle riaperture, "si guarda a mettere in condizioni tutti i settori, ad aperture che siano in grado di garantire un rilancio economico e occupazionale con impatto dunque basso sull'economia e la socialità. Presenze al 100% nei cinema e teatri? Credo che con le giuste misure di sicurezza sia possibile arrivare a una percentuale importante.

Poi si deve sempre esprimere il Cts e comunque chi ha un ruolo per poterlo determinare". La "fase che viviamo, - ha concluso - è ancora piena di incertezze, molti settori aspettano di riprendere la loro attività anche con qualche certezza in più".

(ANSA).