Tir urta guard-rail e si intraversa, Ss 76 bloccata 5 ore

Incidente lungo la Ss 76 fra le uscite di Fabriano est e Albacina (Ancona) probabilmente originato per il forte temporale che ha investito la zona stamattina. Un mezzo pesante ha sbandato, urtando il guard-rail e perdendo il rimorchio, e si è intraversato sulla carreggiata.

Ferito leggermente l'autista. Strada statale chiusa per circa cinque ore per permettere la rimozione del mezzo incidentato.

Nel frattempo code e rallentamenti.

L'autoarticolato con rimorchio ha sbandato improvvisamente poco prima di immettersi all'interno della galleria, lungo un rettilineo che terminava in una semicurva. Probabilmente, la sbandata seguita da 'acquaplaning' è stata favorita dall'asfalto reso viscido a causa della pioggia battente: il mezzo pesante ha urtato il guard-rail, si è intraversato, ha perso il rimorchio e si è fermato al centro della carreggiata, con la strada di fatto bloccata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Fabriano, oltre ai tecnici Anas e all'ambulanza del 118 dell'ospedale Engles Profili. I sanitari hanno curato sul posto l'autista del mezzo pesante. Per permettere la rimozione del tir incidentato è stata chiuso il tratto di strada interessato fino alle 14. (ANSA).