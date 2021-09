Maltempo: 80 interventi Vvf in provincia di Ancona e Pesaro

Circa 80 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo ieri nell'Anconetano e nel Pesarese. In provincia di Ancona 50 interventi dei pompieri ancora in azione da ieri sera a causa dell'intensa pioggia, caduta dal tardo pomeriggio, nelle zone comprese tra Senigallia, Ostra e Jesi: in particolare ci sono stati interventi per alberi e rami pericolanti durante la notte. Nel Pesarese, un'altra trentina di interventi, sempre a causa del maltempo. Dal Comando dei vigili del fuoco di Macerata sono partite anche nove persone in rinforzo al Comando di Firenze per i danni causati dal maltempo. (ANSA).