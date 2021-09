Made in Italy: due aziende delle Marche tra le 'Best Managed'

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Le aziende marchigiane Biesse Group e Magazzini Gabrielli sono tra le vincitrici della quarta edizione del "Deloitte Best Managed Companies Award", premio istituito da Deloitte Private, rivolto ad aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

"Sono due aziende che si erano già distinte nelle edizioni precedenti del nostro premio Best Managed Company Award e che anche in quest'anno difficile, segnato dal perdurare della pandemia, hanno continuato a eccellere", commentano il responsabile di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, partner Deloitte responsabile del premio. "Una menzione particolare va a Biesse Group che ha conquistato lo status di azienda Gold, ovvero vincitrice di tutte le edizioni del Bmc". L'iniziativa è sostenuta da Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), Confindustria e da Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (ANSA).