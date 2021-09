Nuova ambulanza Croce Gialla prima Ancona Matelica-Lucchese

Nel pre-gara della partita di calcio di serie C Ancona Matelica-Lucchese (vinta poi dai biancorossi di casa per 3-1) inaugurata, con il tradizionale taglio del nastro tricolore, la nuova ambulanza della Croce Gialla di Ancona, acquistata grazie al cinque per mille degli anconetani, che farà servizio nella città di Ancona. Alla cerimonia il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini, il responsabile delle manifestazioni Marco Paoloni e la direttrice generale dell'Ancona Matelica Roberta Nocelli, omaggiata con un mazzo di fiori.

"La Croce Gialla Ancona è una realtà che abbiamo conosciuto da poco - ha detto Roberta Nocelli - ma con cui è bello lavorare. Sono contenta di che sia in campo al nostro fianco - ha aggiunto -, abbiamo conosciuto persone super disponibili e che sanno fare perfettamente il proprio lavoro. La loro professionalità è una certezza. Mi ha fatto tantissimo piacere essere la madrina di questo nuovo mezzo e sono davvero orgogliosa di essere stata scelta per questo taglio del nastro davvero importante". (ANSA).