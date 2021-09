Incidenti lavoro: vola da scala e muore in cantiere sisma

(ANSA) - MONTEFORTINO, 25 SET - Un operaio di 56 anni è morto a Montefortino (Fermo), cadendo da una scala in un cantiere per la ristrutturazione di un'abitazione danneggiata dal terremoto del 2016. Luigi Fares - questo il nome della vittima - di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri, battendo la testa sul cemento. Inutili i soccorsi del 118 e della Croce Rossa di Comunanza: un'eliambulanza atterrata in un campo adiacente al cantieri è ripartita vuota. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza ambiti di Lavoro dell'Av 4 di Fermo. Il cantiere è stato messo sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria.La salma è stata terfserita all'obitorio dell'ospedale di Ascoli PIceno. (ANSA).