Open Fiber porta rivoluzione digitale in borghi delle Marche

(ANSA) - RIPATRANSONE, 24 SET - Prosegue la rivoluzione digitale che sta portando la banda ultra larga nelle Marche, dove i cittadini dei piccoli borghi navigano a una velocità di connessione mai raggiunta prima grazie alla nuova rete realizzata da Open Fiber nell'ambito dei bandi Infratel del piano Bul. L'avanzamento dei lavori è stato illustrato in una conferenza stampa a Ripatransone (Ascoli Piceno) nella sede della Moretti Design, azienda del tessuto produttivo ascolano, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dal vicepresidente e assessore alla Digitalizzazione Mirco Carloni.

Presenti anche Roberto Tognaccini, responsabile network e operation Centro Italia Open Fiber; Stefano Rigano, Open Fiber Marche e Umbria, e Giulio Gioia, responsabile d'area Infratel.

La giornata ha visto inoltre gli interventi del sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi e del dirigente scolastico del locale Istituto "Fazzini Mercatini" di Ripatransone Sabrina Vallesi che ha testimoniato l'importanza della fibra per gli studenti.

Nelle aree bianche - zone periferiche e borghi rurali - delle Regione, Open Fiber sta realizzando un'infrastruttura in banda ultra larga, principalmente in modalità FTTH - Fiber To The Home, la fibra che arriva all'interno di case e aziende - che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita dall'azienda in concessione per 20 anni. Il piano di cablaggio vede connesse al momento 74mila unità immobiliari e 494 punti di pubblico interesse, tra cui scuole, musei, sedi municipali in 88 Comuni sparsi in tutte le province. Il piano, che vede coinvolti 216 Comuni, sarà completato nel 2022. Nel comune di Ripatransone la realizzazione vede connesse e disponibili per i cittadini 1.746 unità immobiliari con tecnologia FTTH, tramite una nuova infrastruttura di 23 chilometri, e altre 400 in banda ultra larga con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). (ANSA).