Regioni: Consiglio Marche il 28/9 per 50/o Grotte Frasassi

(ANSA) - ANCONA, 23 SET - Il Consiglio regionale delle Marche è convocato per martedì 28 settembre, nell'Aula consiliare di Palazzo Leopardi ad Ancona. La prima parte della seduta, convocata dal presidente Dino Latini, è dedicata al cinquantesimo anniversario della scoperta delle Grotte di Frasassi. Sono previsti interventi e testimonianze per ricordare l'ingresso nella Grotta Grande del Vento di un gruppo di giovani speleologi avvenuta il 25 settembre 1971. A seguire, in seduta ordinaria, l'elezione dei componenti del Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni, nei ruoli del presidente, vice e terzo componente. In coda ai lavori un lungo elenco di interrogazioni e proposte di mozione. E' possibile seguire i lavori in diretta streaming collegandosi all'indirizzo www.consiglio.marche.it. Per i rappresentanti dei media, l'ingresso all'area giornalisti, situata nella parte alta dell'Aula consigliare, è consentito con green pass o con tampone dall'esito negativo, effettuato nell'arco delle 48 ore antecedenti. (ANSA).