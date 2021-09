Due milioni di euro per Museo Motocicletta Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 23 SET - C' anche il Museo della Motocicletta di Pesaro tra i "Grandi progetti Beni Culturali" previsti nel Piano strategico 2020, 2021, 2022 (investimenti per 57,4 milioni di euro) presentato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ieri ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali. "Il finanziamento per il Museo Nazionale della Motocicletta di Pesaro rappresenta un importante investimento a livello nazionale" ha detto Franceschini, ricordando che rientra tra "sedici interventi che si estendono dal Nord al Sud Italia e interessano beni di proprietà statale, comunale e privata, comprendendo Comuni piccoli e di grandi dimensioni e siti Unesco. Si tratta di progetti e cantieri che contribuiscono al recupero e alla nascita di importanti realtà del patrimonio culturale nazionale e che sostengono lo sviluppo e la ripresa economica del Paese".

Per il Museo Nazionale della Motocicletta il finanziamento di 2 milioni di euro permetterà il recupero funzionale dell'edificio ex sede del Palazzo di Giustizia di Pesaro. Vi troveranno sede le collezioni più importanti e autorevoli della Terra dei Piloti e dei Motori d'Italia, partendo dalla collezione Morbidelli fino alla produzione della storica e prestigiosa casa pesarese Benelli.zie. (ANSA).