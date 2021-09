Covid: nelle Marche 87 positivi, incidenza cala a 42,81

(ANSA) - ANCONA, 23 SET - Sono 87 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, con un ulteriore calo del tasso di incidenza a 42,81 su 100mila abitanti. Arrivano a 80 i ricoverati negli ospedali marchigiani (+1), di cui 21 in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri).

Nell'ultima giornata non ci sono stati decessi e il totale resta fermo a 3.068. Pesaro Urbino è la provincia con il maggior numero di casi, 41, seguita da Macerata con 16, Fermo con 9, Ancona con 8, Ascoli Piceno con 7, mentre i casi fuori regione sono 6. Secondo i i dati del Servizio Salute della Regione, nell'ultima giornata sono stati analizzati 2.894 tamponi, di cui 1.662 del percorso diagnostico screening (i positivi sono 5,2%) e 1.232 del percorso guariti. Sono 869 i test antigenici, con 20 positivi da sottoporre a tampone molecolare. Gli 87 positivi comprendono 19 soggetti sintomatici, 27 contatti domestici, 21 contatti stretti di casi positivi, 2 casi in setting scolastico formativo, 2 in setting lavorativo, 1 in ambente di vita/socialità, 1 in setting assistenziale, 1 emerso durante lo screening sanitario, 2 extra regione. Sul fronte ospedaliero, oltre ai 21 pazienti in intensiva, ce ne sono 22 in semi intensiva (+1), 37 in aree non intensive (invariato, 6 dimessi, 4 persone in osservazione nei pronto soccorso (non ricomprese tra i ricoverati), mentre sono 49 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 2.654 (+3), di cui 2.574 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena salgono da 3.644 a 3.950. I guariti/dimessi dall'inizio della pandemia sono 107.681. (ANSA).