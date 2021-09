Adm sequestra oltre 2.000 lavabi ceramica in porto Ancona

(ANSA) - ANCONA, 23 SET - Dopo un controllo nel porto di Ancona, i funzionari Adm (Dogane) hanno bloccato una spedizione di 2.276 lavabi in ceramica, per un valore complessivo di 57mila euro, che costituivano il carico di tre container provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e diretti a due importatori marchigiani per l'immissione in commercio. Nel corso delle verifiche è stato rilevato che i lavabi non erano conformi a quanto previsto dal CPR-Regolamento Prodotti da Costruzione (Ue) 305/2011, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, fornendo anche disposizioni sui concetti e l'uso della marcatura CE. Nello specifico i prodotti importati non rispettavano le condizioni dettate dagli artt.9 e 13 del predetto Regolamento UE, per la non conformità della marcatura CE sulla merce e la mancata apposizione sul prodotto da costruzione o sull'imballaggio dei dati necessari all'identificazione dell'importatore. Oltre al sequestro amministrativo dei 2.276 lavabi in ceramica, è stata irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa, per ciascun importatore, per un importo minimo di 500 ad un massimo di 5.000 euro.

