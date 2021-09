Acquaroli, Umbria e Marche regioni con "affinità enormi"

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - L'Umbria e Marche sono due regioni con "affinità enormi" per il presidente marchigiano, Francesco Acquaroli. Lo ha sottolineato in conferenza stampa a Perugia dopo l'incontro avuto con la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per parlare di una serie di progetti interregionali.

"Sul filone della concretezza ci troviamo d'accordo con Tesei" ha affermato Acquaroli per poi evidenziare l'importanza della "capacità di fare squadra per affrontare la sfida della competitività". "C'è un'imprenditorialità che va sostenuta, ci sono obiettivi da mettere in campo - ha affermato ancora il presidente delle Marche - per raggiungere risultati condivisi perché se ci si afferma da soli non si riesce a fare massa critica".

Per Acquaroli, infatti, "se le istituzioni dialogano c'è poi più possibilità di far dialogare i territori". (ANSA).