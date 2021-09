Vela: Ancona, 200 barche al via alla Regata del Conero

(ANSA) - ANCONA, 22 SET - Presentata stamattina, nella Sala Giunta del Comune di Ancona, la 22/a Regata del Conero, veleggiata costiera che partirà domenica 26 settembre alle 11 dal Passetto, girando le due boe all'altezza di Portonovo e ritorno al Passetto, dove sarà posizionato il traguardo: 200 le imbarcazioni al via. La manifestazione all'insegna del mare, della natura e del territorio, è organizzata con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ecosistema marino. Temi che legano otto appuntamenti, fra tavole rotonde e incontri, da giovedì 23 a domenica 26 settembre nel villaggio, allestito presso il "Triangolone".

La Regata del Conero, voluta nel 1999 dai 4 circoli velici Fiv di Ancona (Ancona Yc, Assonautica, Lni Ancona, Sef Stamura) per l'inaugurazione del porto turistico, è cresciuta nel tempo.

Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia nel 2020, quest'anno riprenderà il tradizionale format, con un calendario di eventi collaterali a terra e circa 200 scafi sulla linea di partenza.

Aperta a tutte le imbarcazioni a vela dislocanti, suddivise per classi metriche ai fini della classifica, la Regata del Conero è per vocazione la regata di tutti, un evento che dà a tutti la possibilità di competere con gli amici di club o di pontile, trascorrendo una giornata all'aria aperta, in buona compagnia, con una splendida cornice paesaggistica sullo sfondo.

Il rapporto della Regata del Conero con la città sarà, come sempre, strettissimo. Tutti coloro che non potranno seguirla da terra, sfruttando la scalinata del Passetto o la spiaggia di Portonovo come punti di osservazione privilegiati, potranno seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook de La Marina Dorica, arricchita del commento di Paolo Cori, conosciuto yacht designer di Falconara Marittima e recente opinionista della Coppa America per Rai Sport. (ANSA).