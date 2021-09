Tesei incontra presidente Marche Acquaroli

Giovedì 23 settembre, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, incontrerà a Perugia il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per approfondire una serie di progetti interregionali.

I contenuti dell'incontro istituzionale saranno poi illustrati in una video conferenza stampa che i due presidenti terranno alle 14.

Le testate interessate a foto e interviste video - spiega la Regione - potranno farle in presenza al termine della conferenza stampa, nel Salone d'Onore di Palazzo Donini. (ANSA).