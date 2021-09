Ferrovie: riattivata 'Fabriano-Pergola' con treno storico

Dopo anni di interruzione (stop dal 2013 a causa di una frana) riattivata la ferrovia che collega Fabriano a Pergola, un percorso di 31,6 km che consentirà il collegamento anche con Ancona: per ora programmati tre viaggi inaugurali con il treno storico il 26 settembre, 3 e 24 ottobre, con l'auspicio che in futuro possano esserci viaggi regolari sulla linea. Il tragitto, da Fabriano a Sassoferrato fino a Pergola, ha il punto più alto a 430 mt dopo l'imbocco della Galleria Fontanaldo, lambisce luoghi di interesse artistico, paesaggistico come il Santuario della Madonna del Sasso, la Gola nella zona, e in località Bellisio Solfare il parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche" a Cabernardi.

Soddisfazione espressa dall'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli anche in chiave di riscoperta dei territori e per collegare hinterland e zone costiere. Lavori conclusi in tre mesi: un'operazione favorita "dall'assonanza" tra Regione, Rete ferroviaria italiana, rappresentata dal direttore operativo infrastrutture territoriale, Nicola D'Alessandro, e Fondazione Fs, con il dg Luigi Cantamessa.

Quest'ultimo ha rimarcato come l'attuale giunta regionale, per prima, abbia cercato Fondazione Fs per opere e riattivazione.

I lavori per 'riaprire' il percorso hanno riguardato per ora l'infrastruttura (controlli dei ponti, sfalcio vegetazione, fermate, sicurezza dell'armamento ferroviario) con investimenti di 3-4 milioni di euro. In futuro gli ammodernamenti toccheranno la tecnologia, gli impianti fuori uso (circa 12-14 milioni di euro) e l'automatizzazione dei passaggi a livello (ora presenziati da operatori) per programmare innumerevoli corse.

Tra i fronti sui quali stanno arrivando risultati, ha sottolineato Baldelli, oltre alla riapertura della cosiddetta "Sub appenninica italica" Fabriano-Pergola, la prospettiva di raddoppio e velocizzazione della Orte-Falconara e l'intesa con le regioni per portare l'alta velocità sulla dorsale adriatica 'Bologna-Lecce'. Per la Regione intermodalità e interconnessione sono temi prioritari, ha rimarcato l'assessore: "tanti gli investimenti fatti sulla sicurezza delle strade - ha osservato - vogliamo farlo anche sulle ferrovie". (ANSA).