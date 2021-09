Basket: Final Eight di Coppa Italia tornano a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 22 SET - Pesaro torna ad ospitare uno dei più grandi eventi sportivi: le Final Eight di Coppa Italia. "Mi hanno appena comunicato dalla conferenza stampa di presentazione del campionato di LegaBasket Serie A, che la VitriFrigo Arena tornerà ad ospitare le finali di Coppa Italia - annuncia il sindaco Matteo Ricci -. Sabato a Bologna, in occasione della SuperCoppa, ho incontrato il presidente Gandini per parlare di questa opportunità. Lo ringrazio per la fiducia che ci ha dimostrato".

Sul parquet di Pesaro, dal 16 al 20 febbraio 2022, torneranno a sfidarsi le prime otto squadre classificate nel girone d'andata del campionato di serie A.

"Grazie alla struttura del nostro palazzetto, una delle più belle e grandi in Italia, riusciremo a garantire lo svolgimento della competizione nel massimo della sicurezza" conclude Ricci. (ANSA).