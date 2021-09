Rissa in centro ad Ancona con feriti, 10 denunciati da Ps

Dieci persone denunciate per rissa dalla Squadra Mobile di Ancona alla Procura della Repubblica. I fatti risalgono alla sera del 20 agosto scorso quando due equipaggi della Questura, intervennero in piazza del Papa davanti alla prefettura per un parapiglia tra tre giovani.

Tra i ragazzi gli agenti hanno notato una ragazza con il volto sanguinante, a causa di una caduta avvenute in quel contesto. La successiva attività investigativa condotta dalla Mobile, guidata dal vice questore Carlo Pinto, sono stati individuati i dieci ragazzi presunti responsabili del reato di rissa aggravata.

In quell'occasione, un giovane presente sul posto, non ritenuto responsabile della rissa, aveva riportato un profondo taglio all'indice della mano sinistra, procuratogli dalla lama di un coltello impugnato da uno degli indagati. Dalle immagini di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a individuare l'autore del ferimento, immortalato mentre prelevava il coltello nascosto lì vicino e lo brandiva contro i presenti.

Il ragazzo aveva poi nascosto il coltello nella cintura dei pantaloni all'arrivo della Polizia, per poi metterlo sotto una pianta in via Catena. Sul posto i poliziotti avevano rinvenuto una bomboletta di spray al peperoncino utilizzata durante la rissa. Questi oggetti sono stati sequestrati. (ANSA).