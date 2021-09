Covid: Marche; incidenza sotto 50, +1 ricoverato (78) in 24h

Nelle Marche l'incidenza di positivi su 100mila abitanti è scesa sotto quota 50 (49,55) nell'ultima giornata: 83 i casi di cui 27 in provincia di Pesaro Urbino, 20 nell'Anconetano, 12 in provincia di Macerata, 8 in provincia di Ascoli Piceno e 6 nel Fermano; 10 positivi provenienti da fuori regione. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. In 24ore i ricoveri sono saliti di un'unità (ora sono 78). Si è registrato un decesso correlato - un 64enne di Pesaro con patologie pregresse - che porta il totale regionale a 3.067.

Attualmente nella regione ci sono 20 degenti in terapia intensiva (-1), 19 in semintensiva (invariato) e 39 nei reparti non intensivi (+2); due i dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 47 e 5 gli assistiti nei pronto soccorso. Il totale di positivi è 2.686 (-44) di cui 2.607 in isolamento domiciliare; le quarantene per contatto con positivi sono 3.545 (+52) e i guariti/dimessi 107.462 (+126).

I tamponi eseguiti nelle ultime 24ore sono 4,706 di cui 2.092 nel percorso diagnostico (4% positivi) e 2.614 nel percorso guariti; si sommano a questi 1.174 test antigenici (23 casi rilevati). Le persone con sintomi sono 17; tra i casi 22 contatti stretti di positivi, 30 contatti domestici, due in setting lavorativo; approfondimenti epidemiologici in corso su 30 contagi. (ANSA).