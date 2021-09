Clima: Coop pianterà 10 mila alberi in dieci città

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Tra i mesi di settembre e dicembre Coop pianterà 10 mila alberi in 10 oasi urbane italiane. E' l'iniziativa 'Coop Youth Experience, evento collaterale alla Pre-Cop26 sul cambiamento climatico in programma a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre. Una prima oasi urbana 'in formato ridotto' è stata inaugurata questa mattina nel centro del capoluogo lombardo, in piazza Cordusio. L'installazione preannuncia una grande operazione di 'rinaturalizzazione' che da Milano interesserà al altre 9 città in Italia. Proprio a Milano ci sarà la prima piantumazione di 1000 alberi e arbusti nel parco di Rogoredo e Casa Chiaravalle tra il 27 e il 29 settembre, per mano di 150 volontari sotto i trent'anni che arriveranno da tutta Italia. Anticipazione di questa tre giorni è la 'instant oasi urbana' svelata oggi in piazza Cordusio: 25 metri quadrati di verde che rimaranno a disposizione della città fino agli inizi del mese di ottobre per poi tornare a nuova vita in altre aree della città gestite da cooperative sociali.

Il progetto di Coop ha ricevuto il patrocino del Comune di Milano e del ministero della Transizione ecologica come evento collaterale alla Pre-Cop 26 dell'Onu, che si terrà negli stessi giorni nel capoluogo lombardo. Coop Youth Experience "è un progetto che mette assieme in maniera concreta l'attenzione e la cura dell'ambiente che ci circonda e in cui viviamo e la collaborazione di centinaia di ragazzi. Una campagna in cui abbiamo investito e in cui crediamo e che dopo Milano toccherà altre città e altre cooperative", ha spiegato il presidente di Coop Italia e Ancc-Coop, Marco Pedroni. In contemporanea all'inaugurazione milanese, a Firenze è stato presentato il progetto per realizzare il primo bosco biosostenibile e partecipato d'Italia che sorgerà dopo la bonifica di una ex area industriale. Entro dicembre le città coinvolte nel risanamento e nella rigenerazione di aree urbane saranno anche a Ancona, Bari, Genova, Livorno, Perugia, Piacenza, Roma e Torino. (ANSA).