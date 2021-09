Vaccini: Marche, da oggi somministrazione dose aggiuntiva

"Da oggi nelle Marche al via le somministrazioni della dose addizionale della vaccinazione anti Covid-19 ad alcune categorie prioritarie di popolazione: "soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici". Lo comunica la Regione precisando che, come termine minimo in generale, il "'richiamo' può essere effettuato dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose" anti-Covid.

"Le persone che soffrono di queste patologie, specificate nella Circolare del Ministero delle Sanità del 14 settembre scorso, e che sono seguite dagli specialisti nelle strutture ospedaliere regionali, verranno direttamente chiamate da parte degli ospedali per effettuare la somministrazione". Dunque non necessita la prenotazione per questa categoria di persone.

Se la persona è in difficoltà a raggiungere le sedi ospedaliere può contattare il proprio medico di medicina Generale che potrà programmare la vaccinazione a domicilio.

Da domani, 21 settembre, "per i pazienti delle stesse categorie che non sono seguiti dagli Specialisti presso le strutture ospedaliere sarà possibile iscriversi, secondo le modalità già in atto, nel portale di Poste Italia. (ANSA).