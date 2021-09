Incidenti stradali: Tolentino sconvolta per morte 12enne

"Tutta la Comunità tolentinate, in queste ore è sconvolta per la notizia della tragica morte del piccolo Nicola, deceduto a seguito di un incidente stradale, ieri pomeriggio". Il sindaco Giuseppe Pezzanesi "esprime tutto il suo cordoglio, anche a nome dell'Amministrazione comunale e della Città tutta e partecipa commosso al lutto che ha colpito la famiglia Scisciani".

"Noi tutti, con tutto il cuore, affranti, - scrive il primo cittadino - abbracciamo la mamma Maria Luisa, al papà Silvano e il fratello Alessandro per la perdita prematura di Nicola. In questi momenti - aggiunge - non ci sono parole ma solo il fortissimo dolore che possiamo condividere con loro e soprattutto la nostra sincera vicinanza a tutta la famiglia. La nostra Fede ci aiuta nel cercare consolazione e ci rassicura sul fatto che un giovane Angelo veglia su tutti noi. Questi sono giorni tristi - scrive ancora il sindaco - che ci devono far riflettere. Auspico che un sincero e commosso abbraccio di tutta la nostra Comunità possa essere di sollievo per i genitori e i parenti e rivolgiamo un pensiero di speranza per gli altri ragazzi coinvolti in questo terribile incidente, ricoverati in ospedale, affinché superino questa tremenda tragedia". (ANSA).