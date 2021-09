Micam: Acquaroli, 'sfida aggregazione, ragionare in squadra'

(ANSA) - ANCONA, 19 SET - Una delle sfide più importanti nelle Marche per il calzaturiero è quella "dell'aggregazione, del ragionare in squadra. E' fondamentale condividere una strategia insieme con la filiera istituzionale, con il governo centrale e regionale e soprattutto nei territori, in grado di mettere in campo strategie e sinergie per potenziare la capacità produttiva di una grande eccellenza". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel suo intervento all'incontro "Focus sui nuovi modelli di business delle imprese calzaturiere", al Micam di Milano, a cui ha partecipato anche il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

Le Marche, anche grazie alla sinergia tra Regione, Camera di Commercio Marche, Univpm e Linea, hanno portato al Micam 100 imprese del settore. Il "bivio" segnalato da Acquaroli è la "capacità di ragionare insieme". Le Marche, l'unica regione che si declina al plurale, ha ricordato Acquaroli, "a volte si è distinta nel campanilismo che ha esaltato le individualità e questo elemento è stato positivo per tanti anni. Oggi - ha sottolineato - bisogna fare un passo avanti ulteriore per mettere insieme le forze, ce lo impongono anche la globalizzazione e la crisi".

L'apertura di una fiera come il Micam, ha sottolineato Giorgetti, "è un segnale di ripartenza. Io l'ho definito un Rinascimento perché non è soltanto economia"; "è un bellissimo segnale, andiamo avanti". All'incontro, moderato dal giornalista Michele Romano, sono intervenuti Siro Badon (Presidente Assocalzaturifici), Carlo Ferro (dirigente Agenzia Ice), Andrea Prete (presidente Unioncamere); hanno partecipato il vice presidente della Regione Marche e assessore alle attività produttive Mirco Carloni, l'assessore regionale al Bilancio Guido Castelli, Valentino Fenni (vice presidente Assocalzaturifici) e Francesca Orlandi (presidente di Linea azienda speciale moda e calzature della Camera di Commercio Marche). Relatore sul tema dell'incontro Gian Luca Gregori (rettore Università politecnica Marche). (ANSA).