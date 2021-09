Colpi in tabaccherie e supermercato, 2 fermi Cc Civitanova

I carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno definitivamente rintracciato e fermato nel pomeriggio a Porto Recanati (Macerata) i due presunti autori della tentata rapina aggravata perpetrata ieri mattina nella tabaccheria di Montecosaro. I due si sarebbero resi responsabili oggi di un ulteriore tentativo di rapina alle 12.20 nel supermercato Tigre di Potenza Picena e, poco più tardi, di una rapina aggravata nella tabaccheria di Montelupone, con bottino di oltre 400 euro.

Sono in corso ulteriori indagini utili a ricostruire puntualmente gli eventi per la loro esatta qualificazione giuridica. I dettagli delle attività investigative saranno resi durante conferenza stampa fissata per le ore 11 di domani nella sala briefing della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche.

(ANSA).