Camere commercio: Marche al Micam,riconoscimento a Giorgetti

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini nel corso dell'apertura del Micam, salone internazionale calzaturiero a Milano, organizzato dall'ente camerale in collaborazione con Regione Marche e Azienda Speciale "Linea", ha consegnato un riconoscimento al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti per ringraziarlo della sua partecipazione.

"Sono venuto per le Marche", ha spiegato il Ministro che, rimarca la Camera Marche, "ha fatto sentire la vicinanza delle istituzioni alle imprese ai massimi livelli: per la prima volta con i calzaturieri delle Marche (105 espositori nostrani) col rappresentante del Dicastero, il Presidente di Unioncamere, il Presidente della Regione Marche che è rimasto a visitare gli stand delle imprese della regione". (ANSA).