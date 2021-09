Terremoto: "Resiliamoci", contro rischio povertà educativa

Si è concluso "Resiliamoci", progetto rivolto ai minori dell'area terremotata marchigiana che dal 2017, grazie alla sua programmazione, ha coinvolto 500 bambini e adolescenti: ha dato supporto alle loro famiglie e alla comunità educante di 62 Comuni del 'cratere', nella provincia di Macerata, Fermo e Ancona. La mobilitazione ha avuto l'obiettivo di contrastare il pericolo della povertà educativa in un'area dove la comunità è stata messa a durissima prova prima dal terremoto del 2016, poi dallo spopolamento e quindi dal Covid.

Gli interventi di "Resiliamoci" hanno preso forma attraverso un calendario di attività, reso possibile dalla rete dei 39 partner di progetto. Laboratori didattici, campi estivi, incontri, attività di doposcuola e supporto educativo domiciliare sono alcune delle iniziative promosse negli ultimi tre anni e mezzo. Ad esse si sono affiancati sportelli e consultori per la famiglia, incontri di formazione e laboratori pedagogici per genitori ed educatori, grazie ad attività in presenza, anche rimodulate a distanza con il manifestarsi delle fasi più acuta della pandemia.

"La mobilitazione di Resiliamoci - spiega Fabio Alessandrelli, presidente della capofila Opera onlus - è stata intensa e capillare, in un territorio che era già in difficoltà prima del terremoto e che col Covid ha amplificato le proprie fragilità sociali e il rischio di isolamento. Grazie a Resiliamoci siamo intervenuti fin nei Comuni più isolati del cratere sismico con un fitto programma di iniziative in contrasto alla povertà educativa. Sono stati incrementati - aggiunge - servizi esistenti e create nuove opportunità".

L'ultimo appuntamento previsto il 19 settembre ad Amandola (Fermo). Gli studenti dell'Istituto Mattei mostreranno alla cittadinanza i risultati del loro laboratorio per la riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria di Amandola, realizzato grazie a Resiliamoci. Il progetto è stato condotto da Opera onlus con la partecipazione di L'Associazione La Fenice. I rappresentati di La Fenice presenteranno le iniziative realizzate grazie ai corsi per ragazzi attivati con Resiliamoci, di canto, fumetto, teatro, musica e altro. L'incontro è in piazza Risorgimento, tra le 16 e le 19. (ANSA).