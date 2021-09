Scooter contro auto nell'Ascolano, morto 29enne

Un 29enne pakistano è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la Valdaso, nel territorio di Carassai (Ascoli Piceno). Il giovane era in sella ad uno scooter quando ha urtato un'automobile ed è finito a terra riportando lesioni gravissime. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sull'accaduto stanno compiendo accertamenti i carabinieri. La salma è stata trasferita all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto a disposizione della magistratura.

