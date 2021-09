Regioni: Marche; Fitch conferma rating BBB- outlook stabile

Fitch Ratings ha confermato il rating di Lungo termine a 'BBB-' con Outlook Stabile per la Regione Marche. "La conferma - spiega l'agenzia di rating - riflette le aspettative di Fitch che le metriche di debito restino solide e coerenti con il livello di rating anche nello scenario conservativo di Fitch che vede un'economia a lungo stagnante in seguito alla pandemia".

Fitch "valuta il profilo di credito Standalone (SCP) ad 'aa-' che deriva dalla combinazione del profilo di rischio 'Moderato' della Regione con le metriche di debito che indicano una categoria 'aaa' per la sostenibilità del debito. La nostra valutazione finale del rating considera un rientro della spesa corrente a seguito del picco del 2020, ma che rimarrà sostenuta rispetto agli anni passati"; "la Regione riuscirà comunque a mantenere una buona performance finanziaria anche con un debito atteso crescente per supportare la spesa per investimenti". "La copertura del servizio del debito attraverso il risultato operativo è attesa sopra a 2x nel medio termine. L'outlook stabile rispecchia quello dello Stato Italiano". (ANSA).