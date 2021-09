Pnrr: Silvestrini,'ottica nazionale, non disperdere risorse'

"Pnrr certamente per i territori ma in un'ottica di sviluppo di rilievo nazionale: centro motore è il governo centrale che, insieme alle regioni, devono coordinare assi di sviluppo strategico, io non credo alla frammentazione delle risorse". Così il segretario nazionale della Cna Sergio Silvestrini rispondendo ai cronisti alla Mole Vanvitelliana ad Ancona dove si svolge l'Assemblea elettiva di Cna Marche che eleggerà in serata il successore del presidente uscente Gino Sabatini.

Silvestrini auspica "una collaborazione tra Stato centrale e regioni in una logica che alla fine è lo Stato centrale che decide il senso di marcia, insieme naturalmente ai territori. Ma guai - ha ammonito - a disperdere di nuovo le risorse, perché non avremmo la stessa economia di scala necessarie per il rilancio necessario che stiamo tutti a chiedere". (ANSA).