Infrastrutture: Acquaroli, bene ripresa lavori ma tardi

(ANSA) - ANCONA, 17 SET - "E' un bene che questi lavori riprendano, ma voglio ricordare a tutti i responsabili, ai rappresentanti del Ministero che questo territorio va sostenuto non come atto dovuto, ma perché rappresenta una potenzialità per l'Italia intera". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenendo alla ripresa dei lavori delle gallerie sulla Ss Salaria che collegano i comuni di Acquasanta Terme e Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

"La sfida economica l'Italia la vince solo se si riesce a rendere competitivi tutti i territori. Questa che riparte oggi è un'opera importante ma arriva tardi - ha accusato Acquaroli - in una fase dove già il centro Italia è stato penalizzato, così come la dorsale Adriatica. Ora bisogna correre; su questo saremo collaborativi, ma anche vigili. Il passo che compiamo oggi - ha aggiunto - deve essere solo l'inizio perché deve finire questa situazione dei marchigiani gravemente penalizzati nel raggiungere con mezzi pubblici e privati le grandi città italiane".

Per il presidente della Regione la riapertura del cantiere di Trisungo avviene in un momento significativo per il territorio segnato da sisma e pandemia. "Ogni cantiere che riprende vita in questo momento rappresenta una spinta non solo fisica ma anche emotiva. - ha rimarcato - Il ritardo infrastrutturale, non sono io a dirlo, è uno dei problemi che più condizionano non solo la nostra regione ma tutta l'Italia, soprattutto al centro e al sud. Ne soffrono in particolare le aree interne della nostra regione. Il lavoro che si deve svolgere sulla Salaria - ha proseguito - e tutti gli altri che possono essere messi a terra in questa fase della nostra storia, devono essere accompagnati da lavoro e progettazione per utilizzare al meglio le grandi risorse del Pnnr del sisma, che arriveranno dall'Europa, e il contratto fra Anas, Ministro e Regione. Ridare vita sociale ed economica a tutto l'entroterra è fondamentale". (ANSA).