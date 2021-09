Forfait ditta scuolabus: Falconara, servizio attivo da 20/9

"Sarà attivo da lunedì 20 settembre, per gli studenti falconaresi di materne, elementari e medie, il servizio di trasporto scolastico, garantito dalla società Fratarcangeli, attiva a Falconara fino allo scorso anno scolastico. Gli orari sono quelli già indicati la settimana scorsa". Lo fa sapere il Comune che "con un grande sforzo organizzativo e in tempi rapidissimi, ha riorganizzato il servizio dopo la grave inadempienza dell'azienda indicata dalla Regione Marche, che aveva aggiudicato l'appalto con un bando europeo. Falconara era obbligata ad aderire a questa procedura".

Il bando, ricorda, era stato pubblicato dalla Giunta regionale Ceriscioli nel dicembre 2019. Era stata la Regione a stabilire i criteri dell'aggiudicazione, avvenuta nel giugno 2020. Per il lotto 7, in cui ricade Falconara, è risultata vincitrice la Tundo Vincenzo Spa. La procedura è stata congelata per la pandemia e dopo il ricorso della società classificata seconda; poi il Tar e il Consiglio di Stato hanno confermato la scelta della Tundo, che sarebbe entrata in servizio...". Il Comune "doveva attenersi alla aggiudicazione regionale. Le notizie sulla stampa riguardo ai disagi provocati dalla Tundo in altri Comuni e al mancato pagamento di alcuni stipendi erano conosciute dal Comune, hanno sollevato perplessità, ma l'amministrazione comunale non avrebbe potuto recedere autonomamente dal contratto".

"La società - aggiunge il Comune - ha comunicato alla Regione e ai Comuni gli estremi delle targhe dei mezzi, i nominativi degli autisti e ha inviato le quietanze delle polizze assicurative. Qualche giorno prima dell'avvio del servizio la Tundo ha comunicato che non avrebbe potuto effettuare il servizio in alcuni Comuni che si sono quindi potute rivolgere ad altre ditte. Altri Comuni hanno esigenza di uno o due pulmini, come Loreto e Montemarciano, A Falconara ne servono ben sette mezzi". Il Comune "ha subìto la scelta del bando, compresi i criteri di valutazione, ha subìto l'imposizione della società vincitrice. Solo quando Tundo, alle 19.31 del 14 settembre, ha comunicato l'impossibilità di fornire gli scuolabus a Falconara, la Regione ha riconosciuto al Comune la facoltà di organizzarsi autonomamente". (ANSA).