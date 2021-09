Sacchi, quel che conta non è il singolo ma il gioco

"Ho sempre cercato di rispettare i valori e di valorizzare la squadra, non il singolo giocatore. Perché quello che conta è il gioco". Così Arrigo Sacchi, protagonista all'evento che a Falconara Marittima (Ancona) ha festeggiato i 40 anni dell'azienda Eredi Raimondo Bufarini.

Un richiamo, quell'ex ct, allo spirito di squadra che è anche uno dei punti di forza dell'azienda, in un parallelismo tra industria e sport sottolineato dalla presidente, Giuliana Bufarini: "Quel che conta è la motivazione, la tenacia, lo spirito di sacrificio e la capacità di rischiare in prima persona". La giornalista di Rai Sport Simona Rolandi è stata madrina dell'evento, durante il quale è stata annunciata anche la donazione da parte dell'azienda della terza ambulanza alle Croce Gialla di Falconara. (ANSA).