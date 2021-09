"Festival Kum!" ad Ancona su tema ripartenza 15-17 ottobre

Torna ad Ancona dal 15 al 17 ottobre nella sede della Mole Vanvitelliana, il "Festival Kum!", curato dallo psicanalista Massimo Recalcati assieme al filosofo Federico Leoni, e dedicato quest'anno al tema della ripartenza dopo la pandemia. "Un'edizione - ha spiegato oggi Leoni, assieme all'assessore alla Cultura del Comune Paolo Marasca, intervenendo in video da Milano alla presentazione nel capoluogo dorico - incentrata, non tanto su cosa dobbiamo sapere, ma su cosa in concreto possiamo fare, nella consapevolezza che è impossibile restaurare le condizioni di vita precedenti al Covid".

Su questa base gli interventi dei 47 relatori presenti, per un totale di 30 eventi, tra lectio, dialoghi e conversazioni, verranno organizzate in dieci 'Cantieri', intesi come altrettanti momenti di confronto, costruzione e sperimentazione comune sulle emergenze sociali, politiche, economiche, ambientali e culturali create dalla pandemia. Si spazierà dal ruolo delle istituzioni al tema del passaggio generazionale, dalla scuola alla sanità, dal vaccino della cultura alla psicopatologia post Covid.

"Una manifestazione - ha commentato la sindaca Valeria Mancinelli, affiancata dagli assessori all'Istruzione Tiziana Borini e ai Servizi sociali Emma Capogrossi - che ha dimostrato nei fatti di non essere un'istantanea, ma di coinvolgere nel tempo, grazie alle molte iniziative sul territorio destinate agli studenti e agli insegnanti, persone in carne ed ossa, determinando una crescita di tutta la comunità". Prenotazione obbligatoria ai singoli eventi su www.kumfestival.it. (ANSA).