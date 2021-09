Fabriano Paper Pavilion, porte aperte al 'tesoro di carta'

(ANSA) - FABRIANO, 16 SET - Il Fabriano Paper Pavilion nuovamente accessibile al pubblico e la presentazione dell'intervento di restauro e della prima edizione a stampa del prezioso Album realizzato da Augusto Zonghi "I segni delle antiche Cartiere Fabrianesi", voluti da Fondazione Fedrigoni Fabriano (Ancona) a poco più di un secolo dalla morte del celebre filigranologo. Sabato 25 e domenica 26 settembre, dunque, con prenotazione obbligatoria (www.fondazionefedrigoni.it) sarà possibile scoprire gratuitamente il Fabriano Paper Pavilion all'interno del complesso storico delle Cartiere Miliani Fabriano: un patrimonio straordinario fatto di 1.500 filigrane, 1.200 fotografie storiche, oltre 3.000 volumi e 10.000 pezzi tra strumenti e macchinari per la fabbricazione della carta fatta a mano, a testimonianza degli oltre 750 anni di cultura cartaria di Fabriano. Le Giornate Europee del Patrimonio faranno da cornice anche all'iniziativa "Ti presento Augusto Zonghi" attraverso l'Album de "I segni delle antiche cartiere fabrianesi". Si tratta di un dizionario iconografico delle filigrane dei mastri cartai di Fabriano dal 1293 al 1599, dove Zonghi si dilettò a riprodurre a grandezza naturale 1.887 "segni" (filigrane) utili per la datazione di documenti sine data et loco conservati negli archivi di tutto il mondo, diventando così un riferimento tra i principali in Europa per gli studi di storia della carta e della filigranologia. L'Album, acquisito nel 2016 dalla Fondazione Fedrigoni Fabriano, versava in pessime condizioni: da qui la necessità di un delicato intervento di restauro e l'opportunità di riprodurre fedelmente il volume in 500 copie numerate. Le fasi del restauro conservativo dell'Album e la prima edizione a stampa, nella sua ricercata veste editoriale, saranno presentati venerdì 24 settembre alle 15:30 in occasione dell'apertura delle Giornate Europee del Patrimonio, a cui si potrà assistere in diretta streaming (www.fondazionefedrigoni.it) con traduzione simultanea in inglese. (ANSA).