Auto cappottata finisce contro albero, morto 94enne

Un 94enne alla guida di una Alfa 33, lungo lungo la Sp 78 a Urbisaglia (Macerata), ha perso il controllo del mezzo che si è cappottato, finendo poi contro un albero ai bordi della carreggiata. L'uomo, Mario Paloni, ex appuntato dei carabinieri, è deceduto tre ore dopo il trasporto in ospedale di Torrette ad Ancona, a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente occorso verso le 10.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino che ha estratto dall'auto il conducente. Il conducente è stato preso in cura dal 118 e trasportato ad Ancona dove poi è deceduto. Sul posto, oltre ai sanitari, anche personale Anas e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. In fase d'accertamento la dinamica dell'incidente forse dovuto a un malore accusato dall'anziano mentre era alla guida. (ANSA).