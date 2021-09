Scuola: assessora Marche, grande sforzo di tutti per rientro

(ANSA) - ANCONA, 15 SET - La Regione Marche ha compiuto uno "sforzo notevole per un rientro in sicurezza a scuola". Lo sottolinea l'assessora regionale all'Istruzione Giorgia Latini in un saluto in occasione del primo giorno dell'anno scolastico 2021-2022.

"Carissimi studenti, docenti, personale Ata, dirigenti scolastici, - esordisce - ci avviciniamo ad un inizio di anno scolastico certamente impegnativo. È richiesto a tutti un grande sforzo per poter tornare in aula. Ringrazio fin da subito tutti coloro che in queste settimane si sono adoperati per far sì che si potesse tornare alla didattica in presenza: gli istituti, gli insegnanti, l'Ufficio Scolastico Regionale, gli addetti ai servizi del mondo scolastico".

L'assessora ricorda la difficilissima situazione creata dalla pandemia da Covid-19 e le varie difficoltà per costituire le classi nelle zone di montagna e in particolare nel 'cratere' sismico, a volte la carenza di organici e risorse; ma sottolinea come "tutto ciò non abbia impedito alla scuola di essere - per ricorrere ad un termine molto usato - resiliente. La dedizione - afferma - di chi, tutti i giorni, permette alla campanella di suonare l'inizio, se è vero, com'è vero, che la scuola è un forte motore culturale e di sviluppo economico, è un grande contributo a tutta la società. Il grado di salute di un Paese - conclude - si può capire anche dalla sua scuola. Con questa consapevolezza rivolgo a tutti voi il mio personale augurio per un anno pieno di soddisfazioni". (ANSA).