Scuola: Ancona; primo giorno, file auto e assembramenti

(ANSA) - ANCONA, 15 SET - Traffico e assembramenti alle fermate del bus. Parte il primo giorno di scuola ad Ancona dove alle 7.40 la città ha fatto i primi conti con le file d'auto per raggiungere le scuole e i colpi di clacson. Code in via Montebello e via Veneto per raggiungere la scuola media Leopardi. Lunghe file anche in via Michelangelo per raggiungere il liceo classico Rinaldini e l'istituto d'arte Mannucci. Venti minuti di traffico imbottigliato che ha iniziato a diradarsi solo dopo le 8.

In via Michelangelo anche assembramenti alla fermata del bus con gli studenti che, scesi dai mezzi di trasporto pubblico, continuavano a stazionare sul posto. Nessun steward era presente sul posto in quel momento. (ANSA).